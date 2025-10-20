Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Alte Ascheberger Straße

Einbruch in Wohnmobil

Coesfeld (ots)

Die linke Seitenscheibe eines Wohnmobils, welches auf dem Wanderparkplatz an der Straße Altefelds Holz / Alte Ascheberger parkte, wurde durch unbekannte Täter am Samstag (18.10.), in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 18.30 Uhr, aufgehebelt.

Der Täter durchwühlte die im Wohnmobil befindlichen Schränke.

Angaben zur möglichen Tatbeute können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Falls Sie zur tatrelevanten Zeit verdächtige Beobachtungen hatten, melden Sie sich bitte der Polizei in Lüdinghausen unter der Telefonnummer: 02591-7930

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell