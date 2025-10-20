POL-COE: Lüdinghausen, Werdener Straße
Einbruch in Einfamilienhaus
Coesfeld (ots)
Ein Erdgeschossfenster des Hauses hebelten unbekannte Täter auf und gelangten so ins Hausinnere.
Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Mittwoch (15.10.), 16.00 Uhr, bis Sonntag (19.10), 12:00 Uhr.
Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren.
Ermittlungen bezüglich des Diebesgutes dauern noch an.
Falls Sie Hinweise geben können, bitten wir Sie, die Polizeiwache in Lüdinghausen unter der Rufnummer 02591-7930 zu kontaktieren.
