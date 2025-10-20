Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Mühlenstraße

Einbruch in ein Juweliergeschäft

Coesfeld (ots)

Die Glasscheibe der Eingangstür des Juweliergeschäftes schlugen die unbekannten Täter am Montag (20.10), gegen 03.40 Uhr, ein.

Sie erbeuteten in den Verkaufsräumlichkeiten diversen Schmuck in Höhe von bislang unbekannter Summe.

Anschließend flüchteten sie vom Ort des Geschehens in Richtung eines angrenzenden Parkplatzes. Es liegt die Vermutung nah, dass sie anschließend ein Auto zur Flucht benutzten.

Die Täter waren offenbar zu dritt und während der Tat dunkel bekleidet.

Falls Sie verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch hatten, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Lüdinghausen unter der Telefonnummer: 02591-7930

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell