Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden-Bösensell, Sporksfeld/Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Zum Ziel von Einbrechern wurde am Samstag (18.10.) zwischen 09.30 Uhr und 18.00 Uhr ein Einfamilienhaus in Bösensell. Bislang unbekannte Täter schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume und Möbelstücke nach Beute. Was schließlich entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

