PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Senden/Zwei Menschen bei Verkehrsunfällen mit Wildtieren verletzt

Coesfeld (ots)

Zwei Menschen verletzten sich am Wochenende auf dem Straßen im Kreis Coesfeld bei Unfällen mit Wildtieren. In beiden Fällen führte nicht die Kollision mit dem Tier, sondern ein missglückter Ausweichversuch zu den Verletzungen.

In Lüdinghausen war am Freitagabend (17.10.) gegen 19.00 Uhr eine 24-jährige Autofahrerin auf der Westruper Straße in Richtung Lüdinghausen unterwegs, als von der links ein Wildtier auf die Straße lief. Die Lüdinghauserin versuchte auszuweichen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte auf dem dort liegenden Laub gegen einen Straßenbaum. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Toyota der Frau entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden.

Ähnlich erging es einem 20-jährigen Sendener. Er war am frühen Montagmorgen (20.10.) gegen 03.45 Uhr mit seinem Auto auf der K2 in Ottmarsbocholt unterwegs, als ein Reh auf die Fahrbahn lief. Der Mann versuchte, mit seinem Citroen nach links auszuweichen, verlor dabei die Kontrolle über das Auto und prallte ebenfalls gegen einen Baum. Der Sendener wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der schwer beschädigte Citroen musste abgeschleppt werden.

Die Polizei rät:

   - fahren Sie insbesondere morgens und abends sehr aufmerksam und 
     mit angepasster Geschwindigkeit
   - halten Sie dabei den Fahrbahnrand ganz besonders im Auge. Die 
     Schilder "Wildwechsel" müssen unbedingt ernst genommen werden
   - auch die blauen Reflektoren an den Leitpfosten sind ein guter 
     Hinweis auf besonders betroffene Strecken

Wenn Wild bereits auf der Straße steht, gibt die Polizei folgende Tipps:

   - Lenkrad festhalten, abbremsen und gegebenenfalls abblenden und 
     die Hupe betätigen
   - Fahrtrichtung behalten, auf keinen Fall ausweichen. Ein Unfall 
     mit Gegenverkehr oder der Aufprall auf einen Baum haben weitaus 
     schlimmere Folgen als eine Kollision mit einem Reh
   - Steigen Sie nicht aus dem Fahrzeug aus, um Rehe von der Straße 
     zu locken

Wenn es zu einem Unfall gekommen ist:

   - Unfallstelle und sich selbst sichern (Warndreieck, 
     Warnblinkanlage, Warnweste), Unfallstelle räumen, wenn gefahrlos
     möglich auch das tote Tier von der Fahrbahn entfernen
   - Polizei über den Notruf informieren (dazu besteht eine 
     gesetzliche Verpflichtung. Auch wenn das Tier noch weggelaufen 
     ist, auf keinen Fall einfach weiterfahren
   - den Kollisionspunkt genau merken. Das Tier hat garantiert 
     Verletzungen, an denen es in den meisten Fällen qualvoll 
     verendet. Ein durch die Polizei hinzugerufener Jäger wird sich 
     auf die Suche nach dem Tier machen

Link zur Wildunfall-Karte von Kreis Coesfeld und Polizei: https://coesfeld.polizei.nrw/artikel/wildunfaelle-im-kreis-coesfeld

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 11:56

    POL-COE: Nordkirchen, Alte Ascheberger Straße / Einbruch in Wohnmobil

    Coesfeld (ots) - Die linke Seitenscheibe eines Wohnmobils, welches auf dem Wanderparkplatz an der Straße Altefelds Holz / Alte Ascheberger parkte, wurde durch unbekannte Täter am Samstag (18.10.), in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 18.30 Uhr, aufgehebelt. Der Täter durchwühlte die im Wohnmobil befindlichen Schränke. Angaben zur möglichen Tatbeute können zum ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:37

    POL-COE: Lüdinghausen, Werdener Straße / Einbruch in Einfamilienhaus

    Coesfeld (ots) - Ein Erdgeschossfenster des Hauses hebelten unbekannte Täter auf und gelangten so ins Hausinnere. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Mittwoch (15.10.), 16.00 Uhr, bis Sonntag (19.10), 12:00 Uhr. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren. Ermittlungen bezüglich des Diebesgutes dauern noch an. Falls Sie Hinweise geben können, bitten wir Sie, die ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:32

    POL-COE: Senden-Bösensell, Sporksfeld/Einbruch in Einfamilienhaus

    Coesfeld (ots) - Zum Ziel von Einbrechern wurde am Samstag (18.10.) zwischen 09.30 Uhr und 18.00 Uhr ein Einfamilienhaus in Bösensell. Bislang unbekannte Täter schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume und Möbelstücke nach Beute. Was schließlich entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren