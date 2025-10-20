Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Buldern, Alte Kirchstraße, Gewerbestraße/Werkzeuge aus Firmentransporter gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter haben die Hecktür zum Laderaum eines geparkten Kleintransporters aufgebrochen. Die Tat hat sich im Zeitraum zwischen Donnerstag (16.10.), 15.00 Uhr und Montag (20.10.), 10.00 Uhr ereignet.

Der Diebstahl ist erst am Montag aufgefallen, aufgrund zwischenzeitlich unterschiedlicher Standorte des Transporters kommen als Tatorte die Alte Kirchstraße oder die Gewerbestraße in Betracht.

Die Täter entwendeten hochwertige Werkzeugmaschinen der Fa. "Makita".

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell