PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Buldern, Alte Kirchstraße, Gewerbestraße/Werkzeuge aus Firmentransporter gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter haben die Hecktür zum Laderaum eines geparkten Kleintransporters aufgebrochen. Die Tat hat sich im Zeitraum zwischen Donnerstag (16.10.), 15.00 Uhr und Montag (20.10.), 10.00 Uhr ereignet.

Der Diebstahl ist erst am Montag aufgefallen, aufgrund zwischenzeitlich unterschiedlicher Standorte des Transporters kommen als Tatorte die Alte Kirchstraße oder die Gewerbestraße in Betracht.

Die Täter entwendeten hochwertige Werkzeugmaschinen der Fa. "Makita".

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 11:56

    POL-COE: Nordkirchen, Alte Ascheberger Straße / Einbruch in Wohnmobil

    Coesfeld (ots) - Die linke Seitenscheibe eines Wohnmobils, welches auf dem Wanderparkplatz an der Straße Altefelds Holz / Alte Ascheberger parkte, wurde durch unbekannte Täter am Samstag (18.10.), in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 18.30 Uhr, aufgehebelt. Der Täter durchwühlte die im Wohnmobil befindlichen Schränke. Angaben zur möglichen Tatbeute können zum ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:37

    POL-COE: Lüdinghausen, Werdener Straße / Einbruch in Einfamilienhaus

    Coesfeld (ots) - Ein Erdgeschossfenster des Hauses hebelten unbekannte Täter auf und gelangten so ins Hausinnere. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Mittwoch (15.10.), 16.00 Uhr, bis Sonntag (19.10), 12:00 Uhr. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren. Ermittlungen bezüglich des Diebesgutes dauern noch an. Falls Sie Hinweise geben können, bitten wir Sie, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren