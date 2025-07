Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebstahl von Lenk- und Steuerungssystemen aus Landmaschinen

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montag bis Mittwoch (07.07. - 09.07.) an zwei bislang bekannt gewordenen Tatorten in Langenberg und Batenhorst Lenk- und Steuersysteme aus Landmaschinen gestohlen.

Den Erkenntnissen zufolge wurde in dem Zeitraum auf einem Grundstück an der Röckinghausener Straße in Batenhorst ein Steuerungsdisplay aus einer Landmaschine des Herstellers John Deere demontiert und gestohlen.

Bei einem weiteren Diebstahl in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch (08.07. - 09.07.) auf einem landwirtschaftlichen Hof an der Höchtestraße in Langenberg demontierten und stahlen Täter ein GPS-Terminal sowie eine Antenne von einer Landmaschine des Herstellers Claas. Zudem brachen sie in dortige Büroräume ein und entwendeten Bargeld. Darüber hinaus stahlen die Einbrecher auch ein weißes Pedelec der Marke Winora und ein braunes Pedelec der Marke Cube.

Mögliche Tatzusammenhänge werden im Rahmen der jeweiligen Ermittlungen geprüft.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu den Diebstählen machen oder hatte verdächtige Beobachtungen an den Tatorten in Langenberg und Batenhorst? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell