Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Unfall auf der Sandforther Straße

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Dienstagmittag kam es auf der Sandforther Straße in Höhe der Einmündung zum Wallbrink zu einem schweren Unfall.

Ein Harley Davidson-Fahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt die Sandforther Straße in Richtung Gütersloh. Zeitgleich beabsichtigte ein 28-jähriger Traktor-Fahrer aus Halle an der Einmündung zum Wallbrink nach links abzubiegen. An dem Traktor hing ein Anhänger. Ersten Erkenntnissen nach setzte der Motorrad-Fahrer zum Überholen an, als es in Höhe der Einmündung zu dem schweren Unfall kam. Der 52-jährige Fahrer der Harley und seine 41-jährige Sozia erlitten durch den Zusammenstoß teils sehr schwere Verletzungen. Sie wurden in Bielefelder Krankenhäuser gebracht. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Der Traktor-Fahrer blieb unverletzt.

Beide Verletzten wohnen in Italien. Das Motorrad wurde sichergestellt.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 6000 Euro.

