Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Am Binsenrain/Diebe dringen unter Vorwand in Wohnung ein - Personenbeschreibungen

Coesfeld (ots)

Mit den Worten "Heizung ablesen" drangen zwei unbekannte Tatverdächtige in die Wohnung eines 78-jährigen Lüdinghauseners in einem Mehrfamilienhaus ein, nachdem sie zuvor an der Wohnungstür geklingelt hatten. Die Unbekannten liefen durch die Räume der Wohnung und öffneten teilweise Türen und Schränke, bis es dem Geschädigten gelang, die Unbekannten durch laute Schreie aus der Wohnung zu jagen.

Bislang ist unklar, was genau entwendet wurde. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren, eine Fahndung nach den Tätern verlief bislang ohne Erfolg. Sie werden wie folgt beschrieben:

1. Person

   - männlich
   - ca. 170 cm groß
   - Vollbart
   - pummelige Statur
   - südländisches Erscheinungsbild
   - trug dunkle Lederjacke
   - sprach deutsch mit Akzent

2. Person

   - männlich
   - ca. 180 cm groß
   - leichter Bartansatz
   - schlanke Statur
   - südländisches Erscheinungsbild
   - dunkel gekleidet

Zeugen, denen die beiden Tatverdächtigen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 02591-7930 bei der Polizei Lüdinghausen zu melden.

Polizei Coesfeld
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Das könnte Sie auch interessieren