POL-COE: Havixbeck, Walingen/Maschinen aus Werkstatt gestohlen
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Freitag (17.10.), 14.00 Uhr bis Montag (20.10.), 07.00 Uhr in eine Werkstatt eines Handwerksbetriebes ein. Sie hebelten ein Fenster auf und entwendeten eine größere Menge Maschinen. Vor Ort konnten diverse Tatspuren durch die Kriminalpolizei gesichert werden. Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei Coesfeld unter der Rufnummer 02541-140 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell