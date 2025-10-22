PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Daldrup/Lkw auf Baustelle aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte Tatverdächtige brachen im Zeitraum von Donnerstag (16.10.), 15.00 Uhr bis Montag (20.10.), 08.30 Uhr in einen geparkten Lkw ein. Das Fahrzeug stand auf einer Baustelle für einen Windpark an der Kreisstraße 18. Die Täter brachen das Vorhängeschloss des Kastenaufbaus des Lastwagens auf und stahlen zwei Zurrketten, der Wert der Beute liegt im dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren