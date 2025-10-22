POL-COE: Dülmen, Daldrup/Lkw auf Baustelle aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Ein 60-jähriger Mann aus Dülmen ist Opfer von Anlagebetrügern im Internet geworden. Im April diesen Jahres stieß er in sozialen Medien auf Werbung für eine WhatsApp Gruppe, die Hinweise auf ertragreiche Anlagemöglichkeiten versprach. Er trat der Gruppe bei und folgte einer dort erhaltenen Empfehlung, einen fünfstelligen Betrag in angebliche Aktien zu investieren. Dafür übergab er den Betrag in ...

mehr