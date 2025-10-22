POL-COE: Dülmen, Daldrup/Lkw auf Baustelle aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte Tatverdächtige brachen im Zeitraum von Donnerstag (16.10.), 15.00 Uhr bis Montag (20.10.), 08.30 Uhr in einen geparkten Lkw ein. Das Fahrzeug stand auf einer Baustelle für einen Windpark an der Kreisstraße 18. Die Täter brachen das Vorhängeschloss des Kastenaufbaus des Lastwagens auf und stahlen zwei Zurrketten, der Wert der Beute liegt im dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.
