Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Vredestraße/Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in ein freistehendes Einfamilienhaus in Rosendahl ein. Zwischen Montag (20.10.), 12.00 Uhr und Mittwoch (21.10.), 11.45 Uhr brachen sie eine Terrassentür auf und gelangten so ins Haus. Hier durchsuchten sie diverse Räume und Schränke. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren. Bislang steht nicht fest, was entwendet wurde.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-140 entgegen.

Hinweise zur Einbruchsprävention und den Möglichkeiten, sich kostenlos von der Polizei beraten zu lassen, lesen Sie in der Pressemitteilung der Polizei Coesfeld vom 21.10., 11.20 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6142011

