Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kontrolle mit Konsequenzen - E-Scooter-Fahrer unter Alkohol und Drogen gestoppt

Oberhausen (ots)

Am frühen Donnerstagabend (16.10.) gegen 17:10 Uhr wurde ein Motorradpolizist der Polizei Oberhausen auf einen jungen Mann aufmerksam, der mit seinem E-Scooter, den Gehweg der Friedrich-Karl-Straße befuhr. Der 21-Jährige wurde daraufhin angehalten und kontrolliert. Bereits während der Kontrolle fiel dem Beamten auf, dass der Mann deutlich lallte. Auf Nachfrage machte er auch kein Geheimnis daraus, dass er zuvor Alkohol und Drogen konsumiert hatte. Ein freiwilliger Test bestätigte seine Aussage.

Als dem jungen Mann offenbar dämmerte, dass seine Tat nun ernste Konsequenzen haben könnte, entschloss er sich spontan, loszusprinten. Doch die Flucht dauerte nicht lange. Dank schneller Reaktion des Polizisten und tatkräftiger Unterstützung von Passanten wurde der junge Mann gestoppt, als er gerade dabei war, über einen Zaun zu klettern.

Die Flucht endete in Handfesseln und einem Transport zur Polizeiwache. Auf der Wache musste sich der 21-Jährige scheinbar von seinem Fluchtversuch erholen und schlief mehrfach ein.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter sichergestellt, da er nicht nachweisen konnte, dass dieser ihm gehört.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell