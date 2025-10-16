Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schlägerei im Königshütter Park - Polizeipräsenz verhindert Schlimmeres

Oberhausen (ots)

Am Mittwochabend (15.10.) bestreifte ein Diensthundeführer in Begleitung seiner Diensthündin Cassy im Rahmen der allgemeinen Präsenz den Willy-Brandt-Platz sowie die umliegenden Grünanlagen. Als der Beamte gegen 19:45 Uhr den Königshütter Park befuhr, konnte er im Parkausgang zum Bahnhofsvorplatz eine noch laufende Schlägerei zwischen etwa sechs bis zehn Personen feststellen. Er näherte sich daher der Personengruppe, um einzuschreiten, woraufhin sich die Personen allesamt fluchtartig entfernten. Trotz dessen gelang es dem Hundeführer noch, vor Ort einen Tatverdächtigen (48) zu stellen. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den übrigen Beteiligten verlief ohne Erfolg.

Den 48-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Tatopfer erlitt lediglich leichte Verletzungen und musste nicht behandelt werden.

