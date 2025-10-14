Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

In der vergangenen Woche (6. Oktober bis 12. Oktober) wurden insgesamt sieben Wohnungseinbrüche bei der Polizei Oberhausen angezeigt.

Samstagabend (11.10.):

Unbekannte Täter verschafften sich am Samstagabend Zugang zu einem Gartentor eines Einfamilienhauses. Das Tor wurde vermutlich aufgehebelt, sodass sich die Täter Zutritt zum Garten verschaffen konnten. Anschließend drangen sie durch Manipulation an der Terrassentür in das Haus ein. Hierbei wurde die Glasdichtung der Tür durch sogenanntes "Kittfalzstechen" mit einem unbekannten Werkzeug durchbrochen, um an den Türgriff zu gelangen. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter sämtliche Schränke und Schubladen. Nach der Tat entfernten sie sich unerkannt von der Örtlichkeit.

Was ist "Kittfalzstechen"?

Beim "Kittfalzstechen" handelt es sich um eine Einbruchsmethode, bei der die Täter mit einem spitzen Werkzeug die Gummidichtung (Glasfalz) einer Fenster- oder Terrassentür heraushebeln oder durchstechen, um anschließend das Glas oder den Fenstergriff zu manipulieren und so die Tür zu öffnen.

Unsere Empfehlungen:

-Fenster und Türen sichern: Abschließbare Fenstergriffe, zusätzliche Riegel oder Querriegel für Türen machen Einbrüche deutlich schwerer

-Beleuchtung nutzen: Bewegungsmelder und Außenlichter schrecken ab, besonders an seitlichen oder rückwärtigen Eingängen

Die Expertinnen und Experten der Kriminalprävention der Polizei Oberhausen beraten Sie kostenlos zum Thema Einbruchschutz - auch direkt bei Ihnen zu Hause!

