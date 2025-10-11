Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Niederrheinpokalspiel in Oberhausen - Polizei zieht Bilanz

Oberhausen (ots)

Das Niederrheinderby zwischen dem SC Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiß Essen im Rahmen des Niederrheinpokals verlief am Samstag (11.10.) weitestgehend friedlich. Vor rund 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gelang es Rot-Weiß Oberhausen mit einem 3:2-Sieg, in das Achtelfinale einzuziehen. Dank eines umfangreichen Sicherheitskonzepts und einer starken Polizeipräsenz kam es lediglich zu einzelnen, anlassbezogenen Zwischenfällen.

Bereits im Vorfeld des Spiels begleiteten Einsatzkräfte die anreisenden Fans von den Bahnhöfen zum Stadion und sorgten dafür, dass rivalisierende Fangruppen konsequent getrennt blieben. Auch nach Abpfiff verlief die Abreise der Anhängerinnen und Anhänger größtenteils ruhig und geordnet. Es kam lediglich zu vereinzelten, kleineren Vorfällen, bei denen Einsatzkräfte durch konsequentes Einschreiten weiteres Eskalieren verhindern konnten.

Die Polizei Oberhausen wurde bei dem Einsatz von mehreren Einsatzhundertschaften, der Reiterstaffel, der Bundespolizei sowie Kolleginnen und Kollegen aus benachbarten Behörden unterstützt. Der erhöhte Kräfteansatz war notwendig, da es bei früheren Begegnungen beider Vereine zu Spannungen zwischen sogenannten Problemgruppen gekommen war.

Polizeidirektor Oliver Olbers, Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz, zeigte sich mit dem Verlauf zufrieden: "Es freut mich, dass der Fußball im Mittelpunkt stand und wir gemeinsam einen stimmungsvollen Spieltag erleben konnten. Ein großes Dankeschön geht an alle Fans, die sich fair und respektvoll verhalten haben, sowie an die Einsatzkräfte und alle am Einsatz beteiligten Partner, die mit großer Professionalität und Augenmaß für Sicherheit gesorgt haben."

