POL-OB: Polizei und "Gesellschaft leben" - Zwei starke Partner für Seniorinnen und Senioren in Oberhausen

Im Oktober 2024 hatte Mathilde Horsthemke, Koordinatorin der ehrenamtlich tätigen "Gesellschaft leben", die Polizei Oberhausen zur Vorstellung ihre Präventionskampagne zum Schutz von Seniorinnen und Senioren vor Telefonbetrügern und anderen Gaunern (#NMDO) eingeladen.

Fast genau ein Jahr später war die Polizei gestern (7.10.) erneut zum Erfahrungsaustausch bei den zahlreichen Ehrenamtlichen zu Gast. Im Gepäck hatte Polizeihauptkommissar Tom Litges aber auch die mittlerweile dritte, überarbeitete und ergänzte Ausgabe des #NMDO-Stickeralbums.

Die enge Kooperation mit Familienmitgliedern, Nachbarn, ehrenamtlich engagierten Menschen, Vereinen, Institutionen und Organisationen in der polizeiliche Präventionsarbeit hat sind in Oberhausen in den vergangenen Jahren ständig weiterentwickelt und bewährt.

Seit 2012 besuchen ehrenamtliche Mitglieder der "Gesellschaft leben" Menschen, die alleinlebend oder eingeschränkt mobil sind und deshalb am gesellschaftlichen Leben kaum noch teilnehmen können. Das Angebot bedeutet in erster Linie, freie Zeit mit diesen Menschen zu verbringen. Dabei kann beispielsweise geredet, Kaffee getrunken, vorgelesen, gespielt oder spazieren gegangen werden.

Wie schon im letzten Jahr bringen die Ehrenamtlichen dabei auch wieder die #NMDO-Stickeralben zum Einsatz. Beim Einkleben der insgesamt 30 Stickerbilder lesen und besprechen sie immer wieder gemeinsam auch die dazugehörigen Tipps und Verhaltenshinweise. So können die älteren Menschen sich die Informationen besser merken und dann auch abrufen, falls Sie von Betrügern am Telefon oder an der Haustür bedrängt werden.

Damit Kriminelle die Telefonnummer ihrer potentiellen Opfer gar nicht erst finden, empfiehlt die Polizei, entweder den Vornamen mit dem Anfangsbuchstaben abzukürzen oder die Telefonbucheinträge insgesamt löschen zu lassen.

"Das geht ganz einfach mit einem Vordruck, den wir heute auch den Seniorinnen und Senioren auf Wunsch mitgeben", sagt Polizeihauptkommissar Tom Litges. "In das Formblatt tragen Sie neben Ihren Kundendaten ein, ob Ihr Vorname gelöscht oder mit dem Anfangsbuchstaben abgekürzt, oder der Eintrag komplett gelöscht werden soll."

Weitere Informationen und die nächsten #NMDO-Termine finden Sie auf der Internetseite der Polizei Oberhausen (https://oberhausen.polizei.nrw/artikel/neues-nmdo-stickeralbum-0).

