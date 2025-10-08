PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Audi mit Totalschaden nach Verkehrsunfall

POL-OB: Audi mit Totalschaden nach Verkehrsunfall
  • Bild-Infos
  • Download

Oberhausen (ots)

Am Dienstagabend (07.10.2025, 20:18 Uhr) kam es auf der Westrampe (L287) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen Audi R8 und einem Linienbus der STOAG.

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der 37-jährige Fahrer des Audi mit dem Bus. Durch den Zusammenstoß wurde die Front des Audi vollständig zerstört - es entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt.

Am Bus wurde der hintere linke Radkasten beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

Mehrere Zeugen berichteten, dass der Audi zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an und wurden vom zuständigen Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen übernommen.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren