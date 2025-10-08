Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Audi mit Totalschaden nach Verkehrsunfall

Oberhausen (ots)

Am Dienstagabend (07.10.2025, 20:18 Uhr) kam es auf der Westrampe (L287) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen Audi R8 und einem Linienbus der STOAG.

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der 37-jährige Fahrer des Audi mit dem Bus. Durch den Zusammenstoß wurde die Front des Audi vollständig zerstört - es entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt.

Am Bus wurde der hintere linke Radkasten beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

Mehrere Zeugen berichteten, dass der Audi zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an und wurden vom zuständigen Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen übernommen.

