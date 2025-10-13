Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zwei Trunkenheitsfahrten in sieben Minuten

Oberhausen

Am frühen Sonntagmorgen (12.10.) kam es in Oberhausen innerhalb von nur sieben Minuten zu zwei Trunkenheitsfahrten zweier Pkw-Fahrer.

Auf den ersten Verkehrsdelinquenten wurde eine Streifenwagenbesatzung um 00:45 Uhr auf der Osterfelder Straße aufmerksam, da der Fahrer ohne eingeschaltetes Licht unterwegs war und offenbar Schwierigkeiten hatte, in seinem Fahrstreifen zu fahren. Als er dann in die Straße Zum Aquarium einbog, touchierte er unter anderem den rechten Bordstein. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Einsatzkräfte ein alkoholisches Getränk in der Mittelkonsole des Fahrzeugs feststellen, woraufhin mit dem 26-jährigen Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser fiel positiv aus, sodass er auf eine Polizeiwache gebracht wurde. Hier wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Im zweiten Fall wählte ein aufmerksamer Zeuge um 00:52 Uhr den Polizei-Notruf, da er zuvor beobachtet hatte, wie ein offenbar betrunkener Mann am Bürgerzentrum Altenberg in einen Pkw einstieg und losfuhr. Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnte der 65-Jährige Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden, wo sich der Verdacht bestätigte. Er wurde daher ebenfalls mit auf eine Wache genommen, wo der zuvor tätig gewordene Arzt seine Arbeit unmittelbar fortsetzen konnte und ihm ebenfalls eine Blutprobe entnahm.

Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eine verkehrsrechtliche Eignungsprüfung durch die Führerscheinstelle.

