Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Adolf-Kolping-Straße

Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Die Hauseingangstür hebelten unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag (18.10), 12.00 Uhr bis Mittwoch (22.10), 12.45 Uhr, auf und gelangten daraufhin ins Haus.

Innerhalb des Hauses durchsuchten die Täter Schränke und Kommoden sämtlicher Räume.

Zum jetzigen Zeitpunkt können keine Angaben über eventuelles Diebesgut getätigt werden.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren.

Falls Sie Hinweise geben können, bitten wir Sie, die Polizeiwache in Dülmen unter der Rufnummer 02594-7930 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell