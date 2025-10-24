Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Schwarze Kamp

Einbruch in Erdgeschosswohnung

Coesfeld (ots)

Die unbekannten Täter betraten zunächst den ebenerdigen Balkon auf der Rückseite der Erdgeschosswohnung in der Nacht von Mittwoch (22.10.) auf Donnerstag (23.10.) zwischen 21.00 Uhr und 18.00 Uhr.

Anschließend brachen diese ein Fenster auf und gelangten so in das Innere der Wohnung.

Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach potenziellem Diebesgut. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben getätigt werden, was letztendlich gestohlen wurde.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren.

Falls Sie Hinweise geben können, bitten wir Sie, die Polizeiwache in Dülmen unter der Rufnummer 02594-7930 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell