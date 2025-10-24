POL-COE: Dülmen, Schöne Breide
Einbruch in Reihenhaus
Coesfeld (ots)
Das Glas der rückseitigen Terrassentür schlugen unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag (21.10.), 16.00 Uhr bis Donnerstag (23.10.), 17.00 Uhr ein, um so ins Hausinnere zu gelangen.
Sie durchwühlten Schränke und Schubladen in jedem Zimmer nach potenziellem Diebesgut.
Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben darüber getätigt werden, was letztendlich gestohlen wurde.
Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren.
Falls Sie Hinweise geben können, bitten wir Sie, die Polizeiwache in Dülmen unter der Rufnummer 02594-7930 zu kontaktieren.
