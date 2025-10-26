Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl: Betrunkener verursacht schweren Unfall

Coesfeld (ots)

Am 26.10.2025, gegen 01:15 Uhr, kam es auf der L555 zwischen Coesfeld und Osterwick zu einem schweren Verkehrsunfall. In Höhe der Gaststätte Varlar kam ein 46 Jahre alter Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Im Fahrzeug befanden sich außer dem Fahrer noch zwei seiner Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren. Aufgrund des Unfalls geriet der Pkw zudem in Brand. Alle Insassen wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Weiterhin wurde bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Da bei einem der Kinder Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, hat ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Dortmund die Ermittlungen am Unfallort übernommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L555 bis in die Morgenstunden gesperrt.

