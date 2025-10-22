PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251022-1-pdnms Anhängerdiebstahl in Büdelsdorf, Zeugen gesucht

Ein Dokument

Rendsburg - Büdelsdorf (ots)

Zwischen dem 14.10.2025 und dem 18.10.2025 kam es zu einem Diebstahl eines Verkaufsanhängers in der Memelstraße Höhe Nr. 46 in Büdelsdorf, durch den Diebstahl entstand ein Schaden von ca. 90000 Euro. Bei dem Verkaufsanhänger handelt es sich um einen Verkaufswagen für Donuts, Marke Blyss in der Farbe weiß. Der Eigentümer hatte seinen Anhänger in der Memelstraße 46 abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er am 18.10.2025 in den Abendstunden zu seinem Anhänger zurückkehren wollte, stellte er fest, dass dieser gestohlen worden war. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte den Diebstahl beobachten, wer kann Hinweise auf den Verbleib des Anhängers geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331- 2080. Gruß Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

