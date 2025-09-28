PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Überfall auf Wettbüro - Täter erbeutet Bargeld

Sundern (ots)

Bei einem Überfall auf ein Wettbüro in der Hauptstraße in Sundern wurde Samstagabend Bargeld erbeutet. Ein maskierter Täter betrat gegen 23 Uhr das Wettbüro und forderte unter dem Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Der Forderung kam der Angestellte nach. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise bitte an die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis unter der Rufnummer: 0291-90200

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

