Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Überfall auf Wettbüro - Täter erbeutet Bargeld
Sundern (ots)
Bei einem Überfall auf ein Wettbüro in der Hauptstraße in Sundern wurde Samstagabend Bargeld erbeutet. Ein maskierter Täter betrat gegen 23 Uhr das Wettbüro und forderte unter dem Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Der Forderung kam der Angestellte nach. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise bitte an die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis unter der Rufnummer: 0291-90200
