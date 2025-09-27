PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Trunkenheit im Verkehr

Marsberg (ots)

Ein Zeuge meldete am Samstagmorgen, 27.09.2025, der Polizei gegen 01:32 Uhr einen auffällig fahrenden Lieferwagen im Bereich Marsberg. Der Wagen solle "in Schlangenlinien" unterwegs sein und teilweise die Gegenfahrbahn befahren. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug im Bereich Marsberg angetroffen werden. Es ergaben sich bei dem 35-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf Alkoholkonsum. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.09.2025 – 12:59

    POL-HSK: Trickdiebstahl

    Brilon (ots) - Der Geschädigte wurde am Freitag, 26.09.2025, gegen 14:50 Uhr in der Nähe eines Lebensmittelgeschäfts an der Straße Kreuziger Mauer fußläufig von einer unbekannten männlichen Person angesprochen. Der Bitte, Geld zu wechseln kam der Geschädigte innerhalb kurzer Zeit zwei Mal nach. Beim zweiten Mal wurde der Geschädigte durch den Täter abgelenkt und es wurde ein dreistelliger Betrag aus der Geldbörse entwendet. Im Anschluss flüchtete der Täter in ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 12:50

    POL-HSK: Einbruchdiebstahl in metallverarbeitenden Betrieb

    Olsberg (ots) - Eine Zeugin meldete der Polizei am Samstagmorgen, 27.09.2025, gegen 04:10 Uhr einen Lieferwagen vor einem metallverarbeitenden Betrieb in der Straße Zur Hammerbrücke. Außerdem bemerkte die Zeugin ein klirrendes Geräusch. Bei Eintreffen der Polizei flüchtete eine Person von der Örtlichkeit. Das Areal wurde mit mehreren Streifenwagenbesatzungen umstellt und durchsucht. Im Hof des Betriebs wurde ein ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 12:37

    POL-HSK: Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

    Schmallenberg (ots) - Aufmerksame Zeugen stellten am Freitag, 26.09.2025, 10:40 Uhr, in Schmallenberg-Gleidorf, An der Gleier, eine männliche Person fest, welche bei mehreren geparkten Fahrzeugen prüfte, ob diese unverschlossen sind. In mindestens zwei Fällen hatte die Person Erfolg und entwendete ein Schlüsseletui mit weiterem Inhalt sowie eine Geldbörse. Die Zeugen nahmen die Verfolgung auf und bindeten die Person ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren