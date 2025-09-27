Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Trunkenheit im Verkehr
Marsberg (ots)
Ein Zeuge meldete am Samstagmorgen, 27.09.2025, der Polizei gegen 01:32 Uhr einen auffällig fahrenden Lieferwagen im Bereich Marsberg. Der Wagen solle "in Schlangenlinien" unterwegs sein und teilweise die Gegenfahrbahn befahren. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug im Bereich Marsberg angetroffen werden. Es ergaben sich bei dem 35-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf Alkoholkonsum. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell