Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruchdiebstahl in metallverarbeitenden Betrieb

Olsberg (ots)

Eine Zeugin meldete der Polizei am Samstagmorgen, 27.09.2025, gegen 04:10 Uhr einen Lieferwagen vor einem metallverarbeitenden Betrieb in der Straße Zur Hammerbrücke. Außerdem bemerkte die Zeugin ein klirrendes Geräusch. Bei Eintreffen der Polizei flüchtete eine Person von der Örtlichkeit. Das Areal wurde mit mehreren Streifenwagenbesatzungen umstellt und durchsucht. Im Hof des Betriebs wurde ein weiterer Lieferwagen festgestellt, welcher bereits mit Diebesgut beladen war. Es konnten keine Tatverdächtigen angetroffen werden. Die beiden Lieferwagen wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Inwieweit weitere Gegenstände entwendet wurden ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961/9020-3311 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

