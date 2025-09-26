Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Serie von Diebstählen aus Autos

Eslohe (ots)

Im Zeitraum vom 24.09.2025 um 12:00 Uhr bis zum 25.09.2025 um 18:40 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu mehren Autos in Eslohe-Reiste. Die Taten ereigneten sich in den Straßen Christophorusweg, In der Riege und Im Weißbruch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden lediglich geringe Mengen Münzgeld sowie Bekleidung aus den Autos entwendet. Im Rahmen des Diebstahls in der Straße Im Weißbruch wurde zusätzlich die Frontseite des betroffenen Autos beschädigt und die dortigen Frontscheinwerfer entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

