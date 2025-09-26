Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Sundern

Sundern (ots)

Im Zeitraum vom 23.09.2025 um 13:00 Uhr bis zum 25.09.2025 um 15:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Lammerstraße in Sundern. Das Haus ist seit einiger Zeit leerstehend. Derzeit steht nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell