POL-LIP: Extertal-Bremke. Helfer wird angefahren.

Lippe (ots) - Am frühen Samstagmorgen (26.07.25) gegen 01:40 Uhr führten Polizeibeamte auf der Hauptstraße in Holzhausen Verkehrskontrollen durch. Hierbei sollte eine 36-Jährige aus Lage angehalten und kontrolliert werden, die mit ihrem Mercedes in Richtung Lage unterwegs war. Diese missachtete die Anhaltezeichen und setzte ihre Fahrt fort. Die Beamten folgten der Frau, die in starken Schlangenlinien fuhr und konnten ...

