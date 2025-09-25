Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 29-jährige Frau leistet erheblichen Widerstand gegen Polizeibeamte

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Tag wurde die Polizei Arnsberg zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto in der Jägerstraße in Alt-Arnsberg gerufen. Die aufmerksame Melderin konnte eine entsprechende Personenbeschreibung abgeben, sodass es den Beamten gelang, die Tatverdächtige zu stellen. Die Tatverdächtige -eine 29-jährige Frau aus Marburg- zeigte sich von Anfang an aggressiv und renitent. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen versuchte sie, die Beamten zu schlagen und zu treten und spuckte in deren Richtung. Der Frau gelang es anschließend, einem 31-jährigen Polizeibeamten in den Unterarm zu beißen. Die Beschuldigte wurde zu Boden gebracht, gefesselt und zunächst in Gewahrsam genommen. Diesbezüglich erfolgte der Transport zur Polizeiwache Arnsberg in einem Streifenwagen. Im Streifenwagen leistete sie weiterhin erheblichen Widerstand. Sie trat erneut um sich und biss einer 33-jährigen Polizeibeamtin in den Unterarm. Auf der Polizeiwache Arnsberg führte die 29-jährige Marburgerin ihre enormen Widerstandhandlungen fort. Hierbei biss sie einem 25-jährigen Polizeibeamten in den Oberschenkel. Während des gesamten Einsatzes beleidigte und bedrohte die Beschuldigte alle eingesetzten Polizeibeamten massiv. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die drei Polizeibeamten wurden durch die Bisse der aggressiven Frau leicht verletzt und mussten sich zunächst Untersuchungen im Krankenhaus unterziehen. Alle drei waren weiterhin dienstfähig.

