Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auto vor Polizei geflüchtet und verunfallt

Meschede (ots)

Am gestrigen Abend fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 23:46 Uhr ein roter Hyundai Kona ohne Kennzeichen auf, welcher die L743 aus Wennemen kommend in Richtung Meschede mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Die Beamten beabsichtigten, eine anlassbezogene Verkehrskontrolle durchzuführen und nahmen die Verfolgung auf. Die Verfolgung endete wenig später in einem Kreisverkehr in Enste in der Straße Im Schlahbruch/ L743. Dort verunfallte das Auto. Der Fahrer stieg aus und flüchtete in ein angrenzendes Waldgebiet. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 22-jährigen Deutsch-Russen aus Meschede. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Diese wurden durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers und eines Diensthundes unterstützt. Die Maßnahmen verliefen erfolglos. Es besteht der Verdacht, dass der rote Hyundai zuvor entwendet wurde. Weiterhin fanden die eingesetzten Polizeibeamten innerhalb des Autos unter anderem mehrere Zündschlüssel. Näheres ist dazu bislang nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das verunfallte Auto sowie die darin befindlichen Gegenstände wurden beschlagnahmt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

