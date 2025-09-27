PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

Schmallenberg (ots)

Aufmerksame Zeugen stellten am Freitag, 26.09.2025, 10:40 Uhr, in Schmallenberg-Gleidorf, An der Gleier, eine männliche Person fest, welche bei mehreren geparkten Fahrzeugen prüfte, ob diese unverschlossen sind. In mindestens zwei Fällen hatte die Person Erfolg und entwendete ein Schlüsseletui mit weiterem Inhalt sowie eine Geldbörse. Die Zeugen nahmen die Verfolgung auf und bindeten die Person mit einem Gespräch bis zum Eintreffen der Polizei. Es wurden bei den mitgeführten Sachen der Person Gegenstände aufgefunden, welche als weiteres mögliches Diebesgut in Betracht kommen können. Die Ermittlungen dauern an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde die Person dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 12:01

    POL-HSK: Serie von Diebstählen aus Autos

    Eslohe (ots) - Im Zeitraum vom 24.09.2025 um 12:00 Uhr bis zum 25.09.2025 um 18:40 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu mehren Autos in Eslohe-Reiste. Die Taten ereigneten sich in den Straßen Christophorusweg, In der Riege und Im Weißbruch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden lediglich geringe Mengen Münzgeld sowie Bekleidung aus den Autos entwendet. Im Rahmen des Diebstahls in der Straße Im ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 08:51

    POL-HSK: Auto vor Polizei geflüchtet und verunfallt

    Meschede (ots) - Am gestrigen Abend fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 23:46 Uhr ein roter Hyundai Kona ohne Kennzeichen auf, welcher die L743 aus Wennemen kommend in Richtung Meschede mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Die Beamten beabsichtigten, eine anlassbezogene Verkehrskontrolle durchzuführen und nahmen die Verfolgung auf. Die Verfolgung endete wenig später in einem Kreisverkehr in Enste in der ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 08:47

    POL-HSK: Einbruch in Sundern

    Sundern (ots) - Im Zeitraum vom 23.09.2025 um 13:00 Uhr bis zum 25.09.2025 um 15:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Lammerstraße in Sundern. Das Haus ist seit einiger Zeit leerstehend. Derzeit steht nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Sundern unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren