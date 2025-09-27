Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

Schmallenberg (ots)

Aufmerksame Zeugen stellten am Freitag, 26.09.2025, 10:40 Uhr, in Schmallenberg-Gleidorf, An der Gleier, eine männliche Person fest, welche bei mehreren geparkten Fahrzeugen prüfte, ob diese unverschlossen sind. In mindestens zwei Fällen hatte die Person Erfolg und entwendete ein Schlüsseletui mit weiterem Inhalt sowie eine Geldbörse. Die Zeugen nahmen die Verfolgung auf und bindeten die Person mit einem Gespräch bis zum Eintreffen der Polizei. Es wurden bei den mitgeführten Sachen der Person Gegenstände aufgefunden, welche als weiteres mögliches Diebesgut in Betracht kommen können. Die Ermittlungen dauern an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde die Person dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell