Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Trickdiebstahl

Brilon (ots)

Der Geschädigte wurde am Freitag, 26.09.2025, gegen 14:50 Uhr in der Nähe eines Lebensmittelgeschäfts an der Straße Kreuziger Mauer fußläufig von einer unbekannten männlichen Person angesprochen. Der Bitte, Geld zu wechseln kam der Geschädigte innerhalb kurzer Zeit zwei Mal nach. Beim zweiten Mal wurde der Geschädigte durch den Täter abgelenkt und es wurde ein dreistelliger Betrag aus der Geldbörse entwendet. Im Anschluss flüchtete der Täter in Richtung Fußgängerzone. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - 30-35 Jahre alt - circa 175 cm groß - dunkle kurze Haare - dunkle Bekleidung - gesprochene Sprache: deutsch mit leichtem Akzent.

Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961/9020-3311 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

