Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Marsberg (ots)
Eine 40 jährige Pkw-Fahrerin aus dem Bereich Marsberg befährt mit ihrem Pkw die Bredelarer Straße in Fahrtrichtung Westheim. Vor ihr fährt ein 43 jähriger Mann aus dem Bereich Marsberg mit seinem Pkw. In Höhe eines Lebensmittelmarkts beabsichtigt der vorausfahrende Fahrzeugführer nach links abzubiegen und muss verkehrsbedingt warten. Die nachfolgende Fahrzeugführerin schätzt die Situation falsch ein, es kommt zum Auffahrunfall. Der Fahrzeugführer des vorausfahrenden Fahrzeugs wird bei dem Unfall schwer verletzt mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell