POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Brilon (ots) - Der Geschädigte wurde am Freitag, 26.09.2025, gegen 14:50 Uhr in der Nähe eines Lebensmittelgeschäfts an der Straße Kreuziger Mauer fußläufig von einer unbekannten männlichen Person angesprochen. Der Bitte, Geld zu wechseln kam der Geschädigte innerhalb kurzer Zeit zwei Mal nach. Beim zweiten Mal wurde der Geschädigte durch den Täter abgelenkt und es wurde ein dreistelliger Betrag aus der Geldbörse entwendet. Im Anschluss flüchtete der Täter in ...

mehr