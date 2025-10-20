Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251020-3-pdnms Diebstahl durch falschen Polizeibeamten in Neumünster

Neumünster (ots)

Am gestrigen Tag kam es zu einem Diebstahl durch einen falschen Polizeibeamten, dieser konnte mit einem niedrigen Geldbetrag und Schmuck aus dem Haus des Geschädigten flüchten.

Am 19.10.2025 gegen 14:40 Uhr wurde ein 79 jähriger Geschädigter an seiner Wohnanschrift in der Ahornallee in Neumünster von einer unbekannten männlichen Person aufgesucht. Diese gab an, ein verdeckter Ermittler der Kriminalpolizei zu sein. Man habe erfahren, dass in naher Zukunft bei dem Geschädigten eingebrochen werden solle. Die Polizei sei nun vor Ort, um Bargeld und Schmuck zu sichern.

Der Täter begab sich sodann in das Obergeschoss des betroffenen Einfamilienhauses und entwendete Schmuck und einen niedrigen Geldbetrag.

Anschließend verließ er das Wohnhaus und entfernte sich fußläufig in Richtung Rotdornallee.

Der männliche Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

etwa 170-180 cm groß

- schlanke Gestalt - dunkle, kurze Haare - dunkler Kinnbart - sprach gebrochenes Deutsch; womöglich türkischer oder polnischer Akzent - bekleidet mit schwarzer Jacke mit großen weißen Buchstaben auf der Brust.

Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte zum Tatzeitpunkt verdächtige fremde Personen oder auch Fahrzeuge beobachten ? Wem ist der beschriebene Täter aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

Gruß

Sönke Petersen

Pressesprecher der Polizeidirektion Neumünster

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell