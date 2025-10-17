Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251017-4-PDNMS-Zeugenaufruf nach Einbruch in Gewerbe in Rendsburg-Büdelsdorf

Büdelsdorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 16.10.2025 kam es in einer Firma in Büdelsdorf zu einem Einbruchdiebstahl. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht nun nach Zeugen.

Gestern wurden gegen 22:15 Uhr mehrere Funkstreifenbesatzungen des Polizeireviers Rendsburg in die Wollinstraße in Büdelsdorf entsandt. Hier seien soeben mehrere Personen auf einem Firmengelände beobachtet worden.

Beim Eintreffen der Beamten befanden sich keine Personen mehr am Objekt. Es wurde festgestellt, dass sich gewaltsam Zutritt zu dort befindlichen Hallen verschafft wurde. Aus einem in einer Halle befindlichen Firmenfahrzeug wurden diverse Akku-Werkzeuge entwendet. Der Wert des Stehlguts wird vermutlich im mittleren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am 16.10.2025 in den Abendstunden verdächtige Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Wollinstraße und den angrenzenden Bereichen gemacht? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Rendsburg unter 04331-2080.

