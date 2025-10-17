PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251017-4-PDNMS-Zeugenaufruf nach Einbruch in Gewerbe in Rendsburg-Büdelsdorf

Büdelsdorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 16.10.2025 kam es in einer Firma in Büdelsdorf zu einem Einbruchdiebstahl. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht nun nach Zeugen.

Gestern wurden gegen 22:15 Uhr mehrere Funkstreifenbesatzungen des Polizeireviers Rendsburg in die Wollinstraße in Büdelsdorf entsandt. Hier seien soeben mehrere Personen auf einem Firmengelände beobachtet worden.

Beim Eintreffen der Beamten befanden sich keine Personen mehr am Objekt. Es wurde festgestellt, dass sich gewaltsam Zutritt zu dort befindlichen Hallen verschafft wurde. Aus einem in einer Halle befindlichen Firmenfahrzeug wurden diverse Akku-Werkzeuge entwendet. Der Wert des Stehlguts wird vermutlich im mittleren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am 16.10.2025 in den Abendstunden verdächtige Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Wollinstraße und den angrenzenden Bereichen gemacht? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Rendsburg unter 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 14:39

    POL-NMS: 20251017-3-PDNMS-Zeugenaufruf nach Einbruch in Werkzeugschuppen in Altenhof

    Altenhof/ Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am 16.10.2025 kam es in Altenhof zu einem Einbruch in einen Werkzeugschuppen. Die Kriminalpolizei Eckernförde sucht nun nach Zeugen. Gestern wurde gegen 22:20 Uhr eine Funkstreifenbesatzung des PR Eckernförde in die Straße Gut Altenhof, in Altenhof entsandt. Hier ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 11:12

    POL-NMS: 20251017-2-PDNMS-Schwerer Verkehrsunfall in Westensee

    Westensee/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am 17.10.2025 ist es zu einem schweren Verkehrsunfall in Westensee zwischen einem PKW und einem Motorrad gekommen. Der Motorradfahrer wurde hierbei lebensgefährlich verletzt. Gestern wurden gegen 14:00 Uhr mehrere Funkstreifenbesatzung des PR Bordesholm zur L 48 in Westensee entsandt. Eine 28-jährige Fahrerin eines Hyundai befuhr die L48 in Fahrtrichtung Groß Vollstedt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren