Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251017-2-PDNMS-Schwerer Verkehrsunfall in Westensee

Westensee/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 17.10.2025 ist es zu einem schweren Verkehrsunfall in Westensee zwischen einem PKW und einem Motorrad gekommen. Der Motorradfahrer wurde hierbei lebensgefährlich verletzt.

Gestern wurden gegen 14:00 Uhr mehrere Funkstreifenbesatzung des PR Bordesholm zur L 48 in Westensee entsandt. Eine 28-jährige Fahrerin eines Hyundai befuhr die L48 in Fahrtrichtung Groß Vollstedt und beabsichtigte in eine Feldeinfahrt am Annentaler Berg einzubiegen. Ein 21-jähriger Fahrer eines Motorrades Suzuki befuhr die L 48 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Beim Abbiegevorgang der Autofahrerin konnte der Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer wurde aufgrund des Aufpralls durch die Luft geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.

Er wurde durch einen Notarzt des eintreffenden Rettungshubschraubers behandelt und mit lebensgefährlichen Verletzungen in das UKSH verbracht. Mittlerweile schwebt der 21-jährige nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Autofahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden.

Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Die L48 war für die Unfallaufnahme bis etwa 16 Uhr gesperrt.

Mit freundlichen Grüßen

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell