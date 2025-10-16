Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251016-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchsdiebstahl in Emkendorf

Emkendorf/ Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 15.10.2025 kam es zwischen 11:00 Uhr und 18:00 Uhr zu einem vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Gemeinde Emkendorf. Die Kriminalpolizei in Rendsburg bittet nun um Zeugenhinweise.

Gestern Abend wurde eine Funkstreifenbesatzung des PR Mittelholstein in die Straße Hopfenkrug in Emkendorf entsandt.

Durch die Anzeigenden wurde zu diesem Zeitpunkt festgestellt, dass sich unbekannte Täter während der Abwesenheit der Eigentümer gewaltsam über ein Fenster im hinteren Bereich Zutritt zu dem freistehenden Einfamilienhaus verschafft haben. Das Haus wurde durchwühlt und Schmuck wurde entwendet.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg fragt nun: Wer hat am 15.10.2025 in der Straße Hopfenkrug und dem angrenzenden Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen stehen könnten? Insbesondere bittet die Kriminalpolizei, dass Anwohner ihre Videoaufzeichnungen überprüfen und sich bei Hinweisen unter 04331-2080 melden.

