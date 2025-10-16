Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251016-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach sexueller Nötigung im August in Schwedeneck

Schwedeneck / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 14.08.2025 kam es im Bereich eines Fußweges in der Nähe des Strandes in Dänisch-Nienhof zu einer sexuellen Nötigung. Die Kriminalpolizei in Eckernförde sucht nun mit Hilfe eines Phantombildes nach dem Täter.

Am 14.08.2025 sei die 25-jährige Geschädigte gegen 18:15 Uhr vom Strand in Dänisch-Nienhof auf einem Fußweg durch den Wald parallel zur Strandkoppel gegangen. Ca. 75 m vor der Eckernförder Straße sei sie durch eine männliche Person von hinten gepackt worden, die am Unterleib bereits entblößt war. Im Zuge dessen sei die Geschädigte auch durch den Täter fotografiert worden. Die Geschädigte konnte sich wehren und der Täter ergriff die Flucht.

Die Geschädigte konnte nun in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei ein Phantombild des Beschuldigten erstellen.

Der Beschuldigte wird beschrieben:

- männlich - ca. 175 cm - schlank mit leichtem Bauchansatz - eiförmiges Gesicht mit einem spitzen Kinn - hellbraune oder dunkelblonde Haare, unten sehr kurz rasiert - große, weit geöffnete Augen, eventuell braun gesprenkelt - deutlicher 3-Tage Bart, hellbraun bis dunkelblond - helle Haut - trug ein schwarzes Base-Cap mit den Buchstaben "NY" übereinander - hellblaues T-Shirt - dunkelblaue Art Bermudashort - Besonderheit: psychotischer Blick

Daher wendet sich die Kriminalpolizei in Eckernförde an die Bevölkerung: Wer kann Hinweise zu der beschriebenen und abgebildeten Person geben? Wer hat eine Person, auf die diese Beschreibung zutrifft möglicherweise am Tattag in Dänisch-Niendorf beobachtet? Bei Hinweise wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Eckernförde unter 04351/89212-600

Constanze Becker

Polizeidirektion Neumünster

