Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251017-3-PDNMS-Zeugenaufruf nach Einbruch in Werkzeugschuppen in Altenhof

Altenhof/ Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 16.10.2025 kam es in Altenhof zu einem Einbruch in einen Werkzeugschuppen. Die Kriminalpolizei Eckernförde sucht nun nach Zeugen.

Gestern wurde gegen 22:20 Uhr eine Funkstreifenbesatzung des PR Eckernförde in die Straße Gut Altenhof, in Altenhof entsandt. Hier wurde durch den dort wohnhaften Hauseigentümer ein Einbruch in dessen Werkzeugschuppen festgestellt.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt über die Schuppentür verschafft und dort diverse Werkzeuge entwendet haben. Die Höhe des Stehlgut steht noch nicht abschließend fest.

Die Kriminalpolizei in Eckernförde fragt nun: Wem sind in der Straße Gut Altenhof bzw. in dem angrenzenden Bereich am 16.10.2025 verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Eckernförde unter 04351/89212-600

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell