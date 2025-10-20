PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251020-2-pdnms Feuer in einem Kuhstall in Brammer

Brammer ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 18.10.2025 kam es in einem Kuhstall in Brammer zu einem Feuer. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Tiere konnten alle befreit werden. Am 18.10.2025 wurde gegen 22:45 Uhr eine Funkstreifenbesatzung des PR Mittelholstein in die Hauptstraße nach Brammer entsandt. Hier brenne ein Stall in voller Ausdehnung. Beim Eintreffen der Beamten befanden sich bereits alle Kühe außerhalb der Stallungen und konnten auf ein angrenzendes Gelände getrieben werden. Es kamen durch das Feuer keine Tiere zu Schaden. Das Feuer konnte durch die freiwilligen Feuerwehren Brammer, Bargstedt und Nortorf unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Kriminalpolizei Rendsburg hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 14:39

    POL-NMS: 20251017-3-PDNMS-Zeugenaufruf nach Einbruch in Werkzeugschuppen in Altenhof

    Altenhof/ Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am 16.10.2025 kam es in Altenhof zu einem Einbruch in einen Werkzeugschuppen. Die Kriminalpolizei Eckernförde sucht nun nach Zeugen. Gestern wurde gegen 22:20 Uhr eine Funkstreifenbesatzung des PR Eckernförde in die Straße Gut Altenhof, in Altenhof entsandt. Hier ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 11:12

    POL-NMS: 20251017-2-PDNMS-Schwerer Verkehrsunfall in Westensee

    Westensee/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am 17.10.2025 ist es zu einem schweren Verkehrsunfall in Westensee zwischen einem PKW und einem Motorrad gekommen. Der Motorradfahrer wurde hierbei lebensgefährlich verletzt. Gestern wurden gegen 14:00 Uhr mehrere Funkstreifenbesatzung des PR Bordesholm zur L 48 in Westensee entsandt. Eine 28-jährige Fahrerin eines Hyundai befuhr die L48 in Fahrtrichtung Groß Vollstedt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren