Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251020-2-pdnms Feuer in einem Kuhstall in Brammer

Brammer ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 18.10.2025 kam es in einem Kuhstall in Brammer zu einem Feuer. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Tiere konnten alle befreit werden. Am 18.10.2025 wurde gegen 22:45 Uhr eine Funkstreifenbesatzung des PR Mittelholstein in die Hauptstraße nach Brammer entsandt. Hier brenne ein Stall in voller Ausdehnung. Beim Eintreffen der Beamten befanden sich bereits alle Kühe außerhalb der Stallungen und konnten auf ein angrenzendes Gelände getrieben werden. Es kamen durch das Feuer keine Tiere zu Schaden. Das Feuer konnte durch die freiwilligen Feuerwehren Brammer, Bargstedt und Nortorf unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Kriminalpolizei Rendsburg hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Sönke Petersen

