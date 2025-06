Hameln (ots) - In der Nacht von Montag (23.06.2025) auf Dienstag (24.06.2025) kam es, zwischen 15:15 Uhr und 06:50 Uhr, zum Einbruch in einen Verkaufsstand von Autoschildern in der Fluthamelstraße in Hameln. Unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt in den Verkaufsladen und entwendete Bargeld im mittleren, dreistelligen Wertbereich. Anschließend entfernte sich die Täterschaft in unbekannte Richtung. ...

