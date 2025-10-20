PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251020-1-pdnms Tödlicher Verkehrsunfall in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Am 17.10.2025 kam es in der Flensburger Straße in Eckernförde zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Fahrzeug. Die Fußgängerin verstarb in der Folge.

Am 17.10.2025, gegen 17:45 Uhr befuhr ein 54-jähriger Autofahrer die Flensburger Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Schleswig. Eine 76-jährige Fußgängerin war im Begriff die Flensburger Straße an dem dafür vorgesehenen Fußgängerfurt in Richtung Wohnanlage Carlshöhe zu überqueren. Kurz bevor die Fußgängerin die Mittelinsel erreichen konnte, wurde sie durch den Fahrer eines Citroens erfasst. Die 76-jährige kam zunächst ins Krankenhaus und erlag dort ihren schweren Verletzungen.

Die Flensburger Straße war zur Durchführung der Unfallaufnahme etwa eine Stunde gesperrt.

Am 18.10.2025 erfolgte die Unfallaufnahme durch einen Gutachter. Die Flensburger Straße wurde für diese Zeit erneut kurzzeitig gesperrt.

Das Unfallfahrzeug wurde beschlagnahmt.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

