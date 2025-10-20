Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251020-4-pdnms Farbschmierereien an Schule in Fockbek

Fockbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In der Nacht vom 17.10.25 (Freitag) auf den 18.10.25 (Sonnabend) wurde das Gebäude der Fockbeker Bergschule, Friedhofsweg 3, zum wiederholten Male von Unbekannten besprüht bzw. bemalt. Für die Beseitigung dieser Schmierereien werden nicht unerhebliche Kosten anfallen.

Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte im besagten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen, wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Fockbek unter der Rufnummer 04331-208120.

Gruß

Sönke Petersen

Pressesprecher der Polizeidirektion Neumünster

