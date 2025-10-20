POL-NMS: 251020-4-pdnms Farbschmierereien an Schule in Fockbek
Fockbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)
In der Nacht vom 17.10.25 (Freitag) auf den 18.10.25 (Sonnabend) wurde das Gebäude der Fockbeker Bergschule, Friedhofsweg 3, zum wiederholten Male von Unbekannten besprüht bzw. bemalt. Für die Beseitigung dieser Schmierereien werden nicht unerhebliche Kosten anfallen.
Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte im besagten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen, wer kann Hinweise auf die Täter geben?
Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Fockbek unter der Rufnummer 04331-208120.
Gruß
Sönke Petersen
Pressesprecher der Polizeidirektion Neumünster
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle
Telefon: 04321-945 2222
Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell