PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251020-4-pdnms Farbschmierereien an Schule in Fockbek

Fockbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In der Nacht vom 17.10.25 (Freitag) auf den 18.10.25 (Sonnabend) wurde das Gebäude der Fockbeker Bergschule, Friedhofsweg 3, zum wiederholten Male von Unbekannten besprüht bzw. bemalt. Für die Beseitigung dieser Schmierereien werden nicht unerhebliche Kosten anfallen.

Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte im besagten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen, wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Fockbek unter der Rufnummer 04331-208120.

Gruß

Sönke Petersen

Pressesprecher der Polizeidirektion Neumünster

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 14:37

    POL-NMS: 251020-3-pdnms Diebstahl durch falschen Polizeibeamten in Neumünster

    Neumünster (ots) - Am gestrigen Tag kam es zu einem Diebstahl durch einen falschen Polizeibeamten, dieser konnte mit einem niedrigen Geldbetrag und Schmuck aus dem Haus des Geschädigten flüchten. Am 19.10.2025 gegen 14:40 Uhr wurde ein 79 jähriger Geschädigter an seiner Wohnanschrift in der Ahornallee in Neumünster von einer unbekannten männlichen Person ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 08:02

    POL-NMS: 251020-1-pdnms Tödlicher Verkehrsunfall in Eckernförde

    Eckernförde (ots) - Am 17.10.2025 kam es in der Flensburger Straße in Eckernförde zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Fahrzeug. Die Fußgängerin verstarb in der Folge. Am 17.10.2025, gegen 17:45 Uhr befuhr ein 54-jähriger Autofahrer die Flensburger Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Schleswig. Eine 76-jährige Fußgängerin war im Begriff die Flensburger Straße an dem ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 07:55

    POL-NMS: 251020-2-pdnms Feuer in einem Kuhstall in Brammer

    Brammer ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am 18.10.2025 kam es in einem Kuhstall in Brammer zu einem Feuer. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Tiere konnten alle befreit werden. Am 18.10.2025 wurde gegen 22:45 Uhr eine Funkstreifenbesatzung des PR Mittelholstein in die Hauptstraße nach Brammer entsandt. Hier brenne ein Stall in voller Ausdehnung. Beim Eintreffen der Beamten befanden sich bereits alle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren