Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251022-1-PDNMS-Update zu OTS 20251017-1-Versuchter Betrug zum Nachteil eines Seniors in NMS

Neumünster (ots)

Am 16.10.2025 wurde ein 85-jähriger Senior in Neumünster Wittorf Opfer eines versuchten Betruges. Einer aufmerksamen Bank-Mitarbeiterin war es zu verdanken, dass die Polizei rechtzeitig eingeschaltet und ein Vermögensschaden dadurch verhindert werden konnte.

Nach einem Zeugenaufruf meldeten sich gestern, 21.10.2025, gegen 15:30 Uhr Zeugen und meldeten der Polizei, dass sich derzeit wieder ein weißer Sprinter mit Hamburger Kennzeichen im Fuchsweg befände.

Der Sprinter mit drei rumänischen Insassen konnte vor Ort durch die Polizei angetroffen werden. Es handelte sich hierbei um die selben Personen, die bereits am 16.10.2025 bei dem Geschädigten waren und nun erneut versuchten, Geld von dem Mann einzufordern. Die 21-, 32- und 35-jährigen Beschuldigten wurden durch eine Funkstreifenbesatzung des 1. PR Neumünsters zur Kriminalpolizei verbracht und dort nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wieder entlassen.

Sie müssen sich sich nun wegen des Verdachts des versuchten Betruges verantworten.

Die Kriminalpolizei in Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mit freundlichen Grüßen

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

