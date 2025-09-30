PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Größere Menge Kraftstoff in Bostel ausgetreten

Celle (ots)

Am Dienstagvormittag wurde die Feuerwehr Celle zu einer größeren Menge ausgetretenen Dieselkraftstoffes in Bostel alarmiert. In Folge eines Unfalls war der Dieseltank eines Lkw aufgerissen und der Kraftstoff ausgetreten.

Durch die Feuerwehr wurden Sicherungsmaßnahmen, insbesondere zum Schutz der Umwelt, getroffen. Weitere Maßnahmen erfolgen in Absprache mit den zuständigen Behörden der Stadtverwaltung und der Polizei durch Fachfirmen und die Stadt Celle.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Bostel und Celle-Hauptwache, die Polizei und die Stadt Celle.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell

