FW Celle: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Celle (ots)

Am Freitag um 12:59 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die Hannoversche Heerstraße zwischen dem Maschweg und der Auffahrt zur Bundesstraße 3 (Ostumgehung) alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr ergab sich folgende Lage: Ein Fahrzeug war u. a. mit einem Baum kollidiert und im Anschluss auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Der Fahrer war in seinem Fahrzeug - insbesondere im Bereich der Beine - schwer eingeklemmt. Ersthelfer betreuten den Verletzten.

Während durch den Rettungsdienst die medizinische Versorgung des Fahrers eingeleitet wurde, bereitete die Feuerwehr die technische Rettung der eingeklemmten Person vor und führte diese im Anschluss in enger Absprache mit dem Rettungsdienst durch. Hierzu wurde fahrerseitig u. a. eine große Rettungsöffnung geschaffen und die Türen und die B-Säule entfernt. Aufgrund der starken Verformung des Fahrzeuges gestaltete sich die Rettung im Beinbereich schwierig und herausfordernd.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Celle-Hauptwache und Westercelle sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Zur Unfallursache sowie zu Art und Umfang von Verletzungen kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell