Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer auf öffentlicher Toilette

  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Celle zu einer gemeldeten Verpuffung in einer Toilettenanlage im "Französischen Garten" alarmiert. Das Gebäude sollte verraucht sein, es war nicht bekannt, ob sich noch Personen in den Räumen befinden.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Verrauchung der Toilettenanlage fest. Es befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Als Ursache stellte die Feuerwehr eine brennende Rolle Toilettenpapier fest.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de

