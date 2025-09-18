Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer auf öffentlicher Toilette

Celle (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Celle zu einer gemeldeten Verpuffung in einer Toilettenanlage im "Französischen Garten" alarmiert. Das Gebäude sollte verraucht sein, es war nicht bekannt, ob sich noch Personen in den Räumen befinden.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Verrauchung der Toilettenanlage fest. Es befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Als Ursache stellte die Feuerwehr eine brennende Rolle Toilettenpapier fest.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell