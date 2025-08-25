FW Celle: Feuer in einer Abstellraum

Freiwillige Feuerwehr Celle

Am Montag um 07:38 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einer unklaren Rauchentwicklung aus einem Wirtschaftsraum alarmiert. Der Einsatzort befand sich im Bereich eines Garagenhofes in der Welfenallee.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Personen waren nicht in Gefahr. Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung und Brandbekämpfung vor. In dem betroffenen Raum brannte ein 1.000 Liter Altpapiercontainer. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Der brennende Container wurde aus dem Raum entfernt.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

